(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: a posição debilitada da Lua aponta inquietação na lida com pessoas próximas o que afetará a sua convivência. Interesses materiais: habilidade e afirmação com seu trabalho. Mas, nas finanças, evite as despesas não programadas. Vida íntima: seja mais otimista e confiante.