(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: este bom período irá trazer um quadro de estabilidade nas atitudes e firmeza nas decisões. Interesses: esforço compensado nas tarefas de trabalho em dias positivos para as finanças. Vida íntima: com maior otimismo e confiança serão afastadas insegurança e inquietação com íntimos.