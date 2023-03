(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: influência favorável sobre seu cotidiano molda planos pessoais que trarão maior chance de êxito futuro. Interesses: novidade com indicativo de solução de pendências em questões de trabalho e profissão. Bom rumo no uso de seu dinheiro. Vida íntima: seja menos exigente com íntimos.

Quinta-feira