(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com aspecto favorável, a sua postura valorizando autoridade e ordem trará hoje boas opções no seu trato pessoal. Interesses: dia de atos bem pensados e de acuidade nos compromissos de rotina. Mas, procure agir com atenção no trabalho. Vida íntima: novidades nas relações íntimas.