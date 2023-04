(21 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: aspectos ligeiramente tensos poderão hoje afetar as viagens curtas e o trato com imóveis e bens duráveis. Interesses: favorecimento para os seus compromissos lhe trará maior confiança e segurança na forma de agir na lida com dinheiro. Vida íntima: forte sensibilidade com íntimos.

Tags:

sábado