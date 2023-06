(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: procure não se mostrar exigente com pequenas coisas e, com isso, criar um clima instável com suas relações domésticas. Interesses: dia que lhe dará boa posição para o trato com pessoas estranhas que tenham vínculo com a rotina de seu trabalho. Vida íntima: emoções mais contidas.

Quinta-feira