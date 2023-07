(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: você terá, para os próximos dias, quadro de boa mudança a marcar de forma bem acentuada seus relacionamentos e vida em família. Interesses: bons acontecimentos com os encargos do trabalho rotineiro, suas finanças e trato com dívidas. Vida íntima: controle exageros de emotividade.