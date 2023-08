(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: um elemento de boa influência se contrapõe os trânsitos do dia e faz o seu comportamento mais determinado e voltado para si e seus planos. Interesses: fatos inesperados irão beneficiá-lo trazendo acerto com dinheiro. Sorte ampliada. Vida íntima: tenha cuidado com suas criticas.

Agosto 2023 | Quinta-feira