(22 de julho a 22 de agosto) - Seu dia: momento de significativa importância para relacionamentos sociais e com assuntos sociais e de benemerência. Novidades. Interesses: as influências do sábado serão muito fortes e positivas em torno de mudança em sua lida com suas economias e ganhos. Vida íntima: afetividade contida.

