(22 de julho a 22 de agosto) - Seu dia: momento em que a sua lida com as pessoas mais próximas poderá lhe trazer preocupação ligada a problemas do passado. Interesses: boa condução de seus encargos de trabalho em dia de êxito financeiro nos seus novos empreendimentos. Vida íntima: inquietação sem qualquer razão prática.

Tags:

Quinta-feira