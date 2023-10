(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: boa posição para os seus assuntos pessoais fará com que você vivencie um momento muito benéfico. Mas, é importante que se motive de forma mais otimista com as suas relações. Interesses: vantagem na rotina em dia de vantagens e ganhos. Vida íntima: preocupação com pessoa próxima.