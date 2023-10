(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: bom trânsito é hoje um indicativo de fatos benéficos para a lida em família. Interesses: quadro de boas posições no campo material em dia no qual você será alvo de especial atenção por parte de estranhos em suas atividades de rotina. Vida íntima: surpresas agradáveis com íntimos.

Tags:

sábado