(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: atitude rigorosa e muita exigência poderão trazer momentos de tensão no trato com outras pessoas e na lida em família. Interesses: fim de semana que lhe revelará elementos positivos nos negócios e com dinheiro. Mas, contenha seus gastos. Vida íntima: mude decisões e forma e agir.

sábado