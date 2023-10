(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: nos próximos dias você deve conciliar opiniões e conceitos com aqueles com quem partilha sua rotina. Interesses: nesta semana mostre-se mais conciliador, admitindo mudanças ou alterações nos planos para o trabalho e com as suas finanças. Vida íntima: satisfação de antigos desejos.