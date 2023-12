(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: uma aura de entendimento e favores o beneficiará trazendo boa posição em relação às atividades que envolvam cálculo ou números. Interesses: apesar de preocupação com seus compromissos, este momento é de muita vantagem. Acerto com tarefas do seu trabalho. Vida íntima: novidades.

Tags:

Quinta-feira