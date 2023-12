(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: bom aspecto aponta para dias nos quais você mostrará maior dinamismo com suas ações e nas exigências do cotidiano. Interesses: fase de novos ganhos com bom desempenho nas tarefas do trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: romantismo ampliado. Forte lembrança e muita saudade.