(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: satisfação que irá marcar um momento de êxito pela boa influência de amigos e um campo aberto para o seu entendimento com as pessoas. Interesses: bom quadro para a condução das finanças. Os fatos tornarão mais viáveis as novas tarefas de trabalho. Vida íntima: dedicação ampliada.