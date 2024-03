(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: seu momento astral revela o início de fase que trata de bens e de prestígio pessoal com novo estímulo para seu senso social, relações com grupos e atos de benemerência. Interesses: quadro muito vantajoso nas finanças e para o trabalho. Vida íntima: afetividade com novas relações.