(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: hoje seus relacionamentos e as viagens estarão bem influenciados e você terá a ajuda de pessoas amigas. Interesses: momento astral no qual será proveitosa sua lida com contratos e papéis que envolvam dinheiro. Dê atenção às demandas de trabalho. Vida íntima: decisões acertadas.