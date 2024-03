(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com excelente influência, você vivenciará um dia no qual deve se acentuar seu interesse pessoal por técnica e novidades. Interesses: momento favorável ao trato de questões ligadas às finanças e valorização de tarefas e encargos no trabalho. Vida íntima: dia de carência e solidão.

Tags:

março 2024