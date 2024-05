(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os aspectos que dominam este sábado refletirão favorecimento nos pequenos gestos com as suas relações em família. O momento sugere que evite as confidências. Interesses: em dia de finanças beneficiadas deixe de lado o desânimo com a rotina. Vida Íntima: emotividade sob controle.

