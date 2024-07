(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: fase lhe dará bons momentos no trato em família e na relação com o público e nas atividades sociais. Interesses: boa posição para a sua lida com dinheiro e pela ação e influência de pessoa mais experiente no trabalho. Vida íntima: mostre de forma clara sua vontade e seus desejos.

