(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: em dia bem favorável evite a precipitação no trato com a família, nos negócios com imóveis e na assinatura de documentos. É hora de pensar bem antes de agir. Interesses: dia que pede mais cuidado com as finanças. No trabalho, ações e atitudes acertadas Vida íntima: sensibilidade.