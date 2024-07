(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o quadro do dia aponta mudança em sua rotina o que poderá alterar seus planos mais imediatos. Intuição bem desenvolvida. Interesses: com a ajuda e apoio de pessoas próximas você terá dia de influências benéficas no campo profissional. Vida íntima: controle os seus humor e ânimo.

Tags:

Quinta-feira