(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: maior objetividade em suas ações será a tônica de uma semana significativa no trato social. Comportamento dinâmico e exigente. Interesses: fase vantajosa no trabalho com acerto em seus planos que devem ser usados para se contrapor aos problemas. Vida íntima: alegria e compensação.

