(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: mais voltado para si, você terá um período que mostrará oportunidade para afirmar as suas relações e posições com amigos e família. Interesses: momento positivo para novos planos envolvendo dinheiro e encargos do trabalho. Vida íntima: dê atenção às pessoas e seja mais sociável.

