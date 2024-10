(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você hoje estará sujeito à instabilidade de humor por aura contraditória em boa parte do dia. Mas, apesar do quadro instável, terá compensações em família. Interesses: lucros para o emprego de dinheiro. Vida íntima: pessoa de sexo oposto ao seu bem influenciará as suas decisões.

Tags:

sábado