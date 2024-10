(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento de favores por acertadas decisões no seu trato social. Interesses: você terá condições de especular com lucro e bem gerir suas economias. Dia de boa posição funcional com desafios do trabalho. Vida íntima: mostre compreensão e tolerância nas questões com os mais íntimos.

Tags:

Quinta-feira