(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: um comportamento cuidadoso e medido, responsável por positivas mudanças em seu cotidiano, estará presente de forma forte no trato com as pessoas mais amigas. Interesses: dia de se motivar com maior otimismo. Vida íntima: exercite o seu caráter afável e partilhe carinho e afeto.

sábado