(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: os aspectos indicam dias de afirmação quando o seu prestígio será crescente e socialmente tudo estará ao seu favor. Interesses: finanças e negócios bem encaminhados, embora com obstáculos que serão superados com as suas iniciativas. Vida íntima: mostre agora maior autoconfiança.

