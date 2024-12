(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: ao longo do dia você poderá levar avante as decisões tomadas no trato com a família. Interesses: bons elementos mostram um quadro de melhor ânimo a moldar um momento benéfico e significativo para lidar com o seu dinheiro. Vida íntima: inquietação por desavenças ou desencontros.