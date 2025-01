(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: imprevista ampliação de novo laço de amizade pode ocorrer hoje. Por isso, decisão bem pensada será importante e deve ser considerada para a solução de problemas. Interesses: lida acertada com as finanças. Habilidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.

Quinta-feira