(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de apoio e favores de amigos com compensações para o trato em família. Interesses: vantagens para bom controle das suas finanças e negociação com bens. Favorecimento com seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: nas dificuldades inesperadas de pessoa íntima, procure ajuda.

sábado