(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: beneficiário de boas influências você superará os pequenos obstáculos na condução normal da rotina. Novidades. Interesses: favorecimento com trabalho e dinheiro, com aspectos que marcarão positivamente as suas atitudes. Vida íntima e sentimentos: não exagere os próprios problemas.

