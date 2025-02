(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: mude sua forma de agir e consiga agora realizações no cotidiano. Interesses: sua lida com no trato profissional tenderá a mostrar apego excessivo aos pequenos detalhes nas tarefas do cotidiano, desviando-o de objetivos maiores. Vida íntima e sentimentos: emoções bem controladas.