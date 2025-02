(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: uma regência mais favorável em seu signo lhe trará hoje maior sensibilidade o que irá aguçar sonho de independência na forma de se comportar. Interesses: bom trato com as finanças em dia de valorização no trabalho. Vantagem com viagens. Vida íntima e sentimentos: afetos expostos.

Tags:

Quinta-feira