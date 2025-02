(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: hoje evite polêmica, pensando bem ao agir e moderando as palavras ou crítica em qualquer avaliação das pessoas que o cercam. Interesses: bom momento para resolver suas pendências com dinheiro e forma de ganhá-lo. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade e realização com íntimos.

sábado