(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: um oportuno apoio de pessoa amiga poderá surpreendê-lo. Interesses: no trabalho você terá resultado fora de suas expectativas com os desafios da rotina. Finanças bem encaminhadas. Vida íntima e sentimentos: procure ser comedido ao externar opinião sobre as pessoas mais próximas.