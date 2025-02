(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: aspecto de media intensidade em seu signo o aconselha a agir com tolerância no trato pessoal, compensando-se de contratempos na rotina. Interesses: destaque para as finanças com boa influência para encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia de muito carinho e ternura.

Quinta-feira