(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: hoje, em dia de muita movimentação você deve agir com equilíbrio e segurança, pois vivencia um quadro não muito propício. Interesses: atente bem às suas decisões nas finanças. Vida íntima e sentimentos: evite agora as reações impensadas ou precipitadas nas relações com íntimos.

sábado