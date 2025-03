(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os aspectos hoje lhe darão posição equilibrada a moldar a forma de reagir a tensões ou desafios de rotina. Interesses: atitude firme e decisões inovadoras no trabalho farão mais viáveis suas tarefas em dia de afirmação com as finanças. Vida íntima e sentimentos: seja mais atento.