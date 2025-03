(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento em que sua mente atilada e um bom trato com pessoas que lidam com seu cotidiano o favorecerá. Interesses: a sua participação e presença nas tarefas do trabalho e junto aos colegas e associados poderá ser vantajosa. Vida íntima e sentimentos: busque o diálogo e concilie.

Tags:

Quinta-feira