(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: forte aspecto mostra tensões inesperadas que deverão ser administradas com mais tolerância e compreensão. Interesses: com indicações de apoio nos negócios e no trabalho há influência positiva ao seu favor. Solução de pendência. Vida íntima e sentimentos: controle as suas reações.

Tags:

Domingo