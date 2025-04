(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: vantagem para suas ações nas mudanças, viagens e tudo o que se ligar à Justiça. Apesar de feriado, o dia lhe trará surpresas. Interesses: com a Lua vazia há influência debilitada para seu trato com as finanças. Vida íntima e sentimentos: atitudes firmes mudarão os rumos do dia.