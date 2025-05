(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em signo do Fogo o faz mais sensível ao afeto e aponta quadro de senso estético apurado. Dinamismo e novidades. Interesses: dia de boa oportunidade para decidir seus novos projetos com as finanças. Trabalho bem posto. Vida íntima e sentimentos: relacionamentos mais afáveis.