(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: trânsito que mostra evolução de seu ânimo em quadro de determinação com a sua rotina nos assuntos sociais. Interesses: momento de ser realista em relação às finanças e assuntos do trabalho. Vida íntima e sentimentos: haverá hoje aura de desânimo com inesperada oposição de íntimo.