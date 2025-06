(22 de julho a 22 de agosto) - O seu feriado: neste momento de boas indicações, procure agir de forma segura e exercite a sua autoconfiança nos assuntos complicados e difíceis da convivência pessoal. Interesses: comportamento prudente em dia de novidade com as finanças. Vida íntima e sentimentos: satisfação com íntimos.



Quinta-feira