(22 de julho a 22 de agosto) - Destaque: o Sol começa hoje regência sobre a 12ª casa zodiacal influenciando nossas forças e fraquezas desconhecidas ou ocultas, as atividades de bastidores e segredos. Hoje: no correr do dia novas oportunidades poderão surgir no campo material com influências que o favorecem nos negócios.