(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: insatisfação pessoal que não deve ser transferida para o seu comportamento. Interesses: momento que, na prática do trabalho e na lida com as finanças, poderá ser marcado por decisões inteligentes. Vida íntima e sentimentos: procure ser franco com íntimos. Discussões proveitosas.

Quinta-feira