(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento de afirmação para você que terá ao seu favor o apoio de amigos e em família. Interesses: quadro que acentua a sua sorte na lida com dinheiro. Afabilidade no trato com pessoas relacionadas à sua rotina com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: boas surpresas com íntimos.

Tags:

sábado